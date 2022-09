“Cheers” debuttava 40 anni fa negli Usa: storia e curiosità della popolare sitcom

Le 11 famosissime stagioni iniziavano il 30 settembre 1982, per poi concludersi nel 1993. Tutto ruota attorno al banco di un bar di quartiere di Boston, tra storie d’amore, amicizia e temi fino a quel momento poco trattati come l’omosessualità e le dipendenze

Cheers, ovvero “Cin Cin”: è questo il nome della popolarissima sitcom americana trasmessa negli anni Ottanta e Novanta. Le sue 11 stagioni iniziavano, negli Usa, esattamente 40 anni fa, il 30 settembre 1982, per poi concludersi nel 1993. Dai protagonisti, alla trama, fino ai riconoscimenti: ecco alcune curiosità.

LA TRAMA

Sam, un ex lanciatore dei Red Sox, è il proprietario di Cheers, il bar di Boston attorno a cui ruotano tutte le vicende dei protagonisti. Diane è una ragazza intelligente che è finita a fare la cameriera nel locale dopo che il suo fidanzato l’ha lasciata. Sam e Diane non fanno altro che litigare, ma presto sotto queste ‘maschere’ verranno a galla i loro sentimenti. Fra i due inizierà quindi una storia d’amore travagliata, con continui tira e molla che si protrarranno lungo tutto l’arco della sitcom.

IL CAST

Nel cast di Cheers sono apparsi, tra gli altri, Ted Danson nei panni del proprietario, Sam Malone; Woody Harrelson nei panni di Woody Boyd, un barista non molto capace; e Kirstie Alley, nei panni di Rebecca Howe, manager prima e cameriera dopo del Cheers. A interpretare Diane è stata invece Shelley Lee Long. All’interno della serie sono poi entrate in scena, come special guest star, personalità del mondo dello sport (giocatori dei Red Sox di Boston), della politica, della televisione e della musica.

UN INIZIO DIFFICILE

Cheers iniziò malissimo come ascolti e rischiò di essere cancellata dopo la prima stagione. Fu invece rinnovata e diventò una delle più viste degli anni Ottanta. Il suo successo si deve anche al fatto che fu una delle prime sitcom ad affrontare temi poco presenti nelle altre produzioni, come il femminismo, l’omosessualità e le dipendenze.

IL SUCCESSO

Cheers ha ottenuto 181 candidature (di cui 117 per gli Emmy) vincendo 77 premi. È stata considerata dalla critica, a più riprese, come una delle più belle e meglio riuscite sitcom di tutti i tempi.

L’ULTIMO EPISODIO

Il 20 maggio 1993 la Nbc trasmise “One for the Road”, l’episodio finale di Cheers. Fu un evento come ce ne sono stati pochi nella storia della televisione americana: quella sera guardarono l’episodio circa 93 milioni di persone.

CHEERS DOPO CHEERS

Cheers nel corso degli anni è stata omaggiata in diversi spettacoli tv tra cui I Simpson, Scrubs e How I met your mother. Ha poi avuto due spin-off: il primo non ha avuto successo, ma il secondo sì. Si chiama Frasier ed è una sitcom creata sul personaggio di Frasier Crane, interpretato da Kelsey Grammer. Il successo fu tale che andò avanti per 11 stagioni.