Amsterdam, Christian Bale allontanato da Chris Rock: non riusciva a smettere di ridere

“Era così dannatamente divertente che non riuscivo a recitare” ha confessato l’attore ricordando i momenti sul set del film

Amsterdam è il nuovo film di David O. Russell che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022. Nel cast Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, Taylor Swift, John David Washington e Robert De Niro, ma anche Chris Rock. Quest’ultimo non ha risparmiato il suo talento comico sul set del film facendo morire dal ridere i suoi colleghi. In particolare Bale a volte durante le riprese non riusciva ad andare avanti per il troppo ridere.

“CHRIS È COSÌ DIVERTENTE”

“Ricordo il suo primo giorno, ero entusiasta di incontrarlo, sono un grande fan del suo standup. Appena arriva David [O. Russell] gli dice di raccontarmi delle storie, che è lo strumento che David utilizza per rompere il ghiaccio con gli attori” ha raccontato Bale a IndieWire durante l’anteprima del film a Londra. “Ma Chris è così dannatamente divertente e ho scoperto che non riuscivo recitare in sua presenza perchè ero incapace di smettere di ridere”, ha concluso Christian Bale. “Sono stato costretto a dirgli: ‘Hey, amico, mi piace parlare con te, ma non ce la faccio più. Perchè David non mi ha chiesto di fare questo film solo per potermi guardare mentre rido per tutto il tempo.”

AMSTERDAM: LA SINOSSI UFFICIALE

Ambientato negli anni ’30 Amsterdam racconta la storia di tre amici di vecchia data che si trovano coinvolti in un omicidio. Un medico, un’infermiera e un avvocato vengono sospettati, ma cercano di mantenere intatta la loro reputazione anche se non possono fare a meno di venire coinvolti in una delle trame più sconvolgenti della storia americana in cui rientra anche il nazismo.