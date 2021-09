Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi caccia il tronista Joele Milan

Il 26enne veneto invitato a lasciare il programma dalla padrona di casa

Domenica 26 settembre 2021, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni, diffuse dal Vicolo delle News, il tronista Joel Milan è stato invitato a lasciare il programma dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni Maria De Filippi caccia Joele

Il 26enne veneto, convinto di non essere ascoltato dalla redazione, ballando con la corteggiatrice Ilaria, ha nominato alla ragazza il suo migliore amico invitandola a seguirlo sui social così si sarebbe potuti sentire di nascosto. Un accordo che è poco piaciuto alla De Filippi che ha fatto scendere tutte le corteggiatrici e dopo aver esposto il fatto, ha invitato Joele ad andarsene.

Davvero un brutto epilogo per il trono di Joele Milan. Ventiseienne, originario di Mirano, nella clip di presentazione aveva dichiarato di essersi innamorato solo una volta e di aver scoperto, dopo tre anni di relazioni, un tradimento da parte della sua ragazza con il suo migliore amico. Dichiarazioni peraltro smentite dalla ex fidanzata che sui social, subito dopo il video di presentazione, ha dichiarato: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.”

