Rai2, Voglio essere un mago!

Martedì 28 settembre in prima serata. In questo secondo appuntamento: l’ingresso a sorpresa dei Babbaloni e di un prestigiatore famoso in tutto il mondo, Maxim

Martedi 28 settembre, in prima serata, seconda puntata con “Voglio essere un mago!”– il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni. Una prova difficilissima attenderà i ragazzi della casata “Abisso Blu”: Luca, Juls, Giulia e Giuseppe dovranno affrontare l’esame di sbarramento, che prevede sia prove pratiche che teoriche. Il loro livello di preparazione sarà attentamente giudicato dai professori e dal Magister, perché solo chi si dimostrerà all’altezza potrà rimanere al castello. Riusciranno a superare l’esame o qualcuno di loro dovrà fare le valigie e tornare a casa?

Gli apprendisti saranno poi sorpresi dall’arrivo di new entry, che sconvolgeranno gli equilibri e creeranno scompiglio tra le mura del castello: nella scuola di magia entreranno i “Babbaloni”, giovani influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri “maghi dei social”. Si tratta di Elèna Hazinah, Giulia Sara Salemi e dei gemelli Marco e Mattia Munda. Intanto gli studi si faranno sempre più complessi ed entusiasmanti: oltre ad affinare le loro abilità nelle tre arti magiche con il supporto dei professori – le grandi illusioni con Eleonora Di Cocco, il mentalismo con Federico Soldati, e la micromagia con Jack Nobile e i suoi amici Hyde e Sbard – i ragazzi avranno l’opportunità di apprendere tutti i segreti per diventare un bravo mago nella lezione impartita dal Magister in persona, Raul Cremona, e da un ospite speciale: Maxim, prestigiatore noto in tutto il mondo e vincitore del Campionato italiano di magia. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi. Come in ogni puntata, per gli apprendisti arriverà il momento di affrontare le verifiche: ogni casata dovrà preparare un’esibizione in una delle tre materie insegnate al castello (Mentalismo, Grandi Illusioni e Micromagia). La squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento e rischierà la bocciatura.