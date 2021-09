Da The Crown a Stranger Things, novità su serie Netflix

– E’ stato Dwayne Johnson con una scena di Red Notice, l’action adventure movie, in arrivo il 12 novembre sulla piattaforma, con Gal Gadot e Ryan Reynolds ad aprire la serie di annunci e anteprime che scandiscono Tudum l’evento globale Netflix per i fan in streaming sui canali YouTube della piattaforma in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. Ad animarlo in brevi clip più di 145 fra interpreti e autori per la piattaforma a rappresentare oltre 100 fra le serie, film e docuserie. Fra le notizie, l’arrivo della quinta stagione di The Crown, la serie sulla famiglia reale inglese a novembre 2022. Ad annunciarlo è la nuova interprete della Regina Elisabetta, Imelda Staunton, che si cala nei panni della monarca dopo Claire Foy e Olivia Colman: “Farò del mio meglio per mantenere l’alto standard creato da loro per il ruolo” dice dal set. Tra i titoli più attesi, stando al numero di messaggi mandati sulle chat, c’è Stranger Things, di cui è stato mostrato un nuovo teaser della quarta stagione, che sarà “folle e molto epica” spiegano i creatori della serie i fratelli Matt e Ross Duffer, insieme a due dei giovani protagonisti Gaten Matarazzo e Joe Keery.

Grande spazio per il film The Harder they fall di Jeymes Samuel, western coprodotto da Jay-Z (3 novembre) storia di vendetta con al centro eroi e antieroi black dell’old West, tutti realmente esistiti, interpretati fra gli altri da Idris Elba (“Questo è un film che può diventare immediatamente un classico” spiega l’attore) e Regina King. Tocca a Alvaro Morte introdurre una scena degli ultimi cinque episodi dell’ultima stagione di La casa di Carta (già arrivata sulla piattaforma con le prime puntate) che debutteranno il 3 dicembre. Kevin Hart, reduce dal successo del film Un padre ricorda che il 24 novembre arriverà la serie limitata True Story, di cui è protagonista con Wesley Snipes.

