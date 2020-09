UeD Gemma lifting, Giorgio nostalgico: “Mi mancherà quella rughetta…”

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani, che ha iniziato questa nuova stagione di Uomini e Donne con una grande sorpresa. Scendendo nel dettaglio, la dama torinese si è presentata in studio dopo aver effettuato il lifting. Il pubblico di Canale 5, dopo le anticipazioni, era interessato a scoprire il nuovo volto della Galgani. Anche Giorgio si era detto curioso dei ritocchini della dama. Ora in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, l’ex cavaliere del Trono Over dice la sua al riguardo. In particolare, Manetti confessa di preferire l’espressione che Gemma aveva prima. La sua relazione con Caterina procede a gonfie vele e lui stesso ne dà la conferma. La professione della donna è legata proprio al settore del lifting. Spesso sente racconti di clienti che si sottopongono a interventi invasivi e anche dolorosi. Non comprende che bisogno ci sia di stravolgere la propria immagine, ma sui piccoli ritocchi non è assolutamente contrario. Ed ecco che, a questo punto, non può non rivelare la propria opinione sui ritocchini di Gemma!

“Io voglio ricordarla come nel 2015”, così Giorgio Manetti commenta il lifting di Gemma Galgani. L’ex cavaliere del Trono Over ci tiene a ricordare la dama torinese come era ben 5 cinque anni, al loro primo appuntamento! Giorgio non nega che Gemma mostra ora un bel viso fresco, ma preferisce “la sua espressione di prima”. Manetti scende ancora più nel dettaglio e svela che secondo lui ha fatto bene a ritoccare il visto, ma gli mancherà “quella rughetta che spuntava quando sorride”. Si nota un po’ di nostalgia nelle parole di Giorgio, che evidentemente sta continuando a seguire il percorso della Galgani all’interno del programma. In effetti, l’ex cavaliere aveva anche commentato la particolare conoscenza che Gemma aveva avviato con il giovane Nicola Vivarelli.

Nessuna critica nei confronti di Gemma, ma solo qualche appunto. Questo è quello che fa oggi Giorgio. Gli mancherà vedere quella rughetta che si notava nel viso della Galgani quando sorrideva. A oggi, però, la vita sentimentale del Manetti è legata esclusivamente alla sua Caterina. Intanto, Giorgio ci tiene a precisare di non aver effettuato alcun ritocchino sul volto, sebbene in molti siano convinti che si sia rifatto il naso. Il merito, secondo il Manetti, sarebbe tutto di sua madre. Attualmente, Giorgio è impegnato con il suo cortometraggio in lingua inglese, A Killer For a Friend. L’ex cavaliere ha prodotto, interpretato e scritto la sceneggiatura insieme al regista Domenico Costanzo e al co-produttore Marco Becagli.

