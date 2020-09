GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: arriva il “vero” bacio?

Dopo quello dato su ‘ordine’ del GF Vip, le labbra della ex signora Briatore e del modello si trovano di nuovo pericolosamente vicine durante un romantico ballo

Sui social sono tutti pronti a scommettere che manchi poco così al bacio che paleserà, una volta per tutte, l’intesa innegabile tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’hashtag #gregorelli nato dalla crasi dei due cognomi si rimpolpa ora dopo ora di video che mostrano i due concorrenti del GF Vip scambiarsi fugaci effusioni, brevi carezze, sguardi di complicità quali preamboli di un gesto plateale per cui tutti fanno il tifo dopo quello a cui i due sono stati ‘costretti’ dagli autori.

L’ultimo momento che ha mostrato i due sfiorarsi ‘pericolosamente’ le labbra è arrivato durante le prove per il ballo di coppia sulle note di ‘Dirty Dancing’, quando la ex signora Briatore ha avuto la prontezza di allontanarsi dal partner che pareva pendere dalla sua bocca…. E per gli utenti non ci sono dubbi: è solo questione di tempo, perché i due sono già persi l’uno per l’altra, nonostante i tentativi di depistanti resistenze.

Pierpaolo Pretelli ha mostrato subito di avere un debole per Elisabetta Gregoraci. E non è certo un caso se i due sono stati messi in coppia dal Grande Fratello nella prova settimanale che ha previsto un lungo bacio per guadagnare il budget completo necessario per la spesa settimanale. Fino ad ora è stato un gioco, ma la sintonia tra i due ormai è innegabile e i fatti parlano per loro…

