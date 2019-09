Segnalazione a Uomini e Donne, Javier Martinez è fidanzato: “Non mi sento di dire altro”

È andata in onda nella puntata di Uomini e Donne del 27 settembre la segnalazione che ha inchiodato Javier Martinez. L’ex single di Temptation Island è stato accusato di essere fidanzato. A inchiodarlo una serie di messaggi che lo hanno lasciato senza parole. Inutile il tentativo di difendersi. Sara Tozzi lo ha eliminato.

Javier Martinez avrebbe mentito alla redazione di Uomini e Donne e alla tronista Sara Tozzi. È questa l’accusa rivolta al corteggiatore diventato noto per avere partecipato a Temptation Island nel ruolo di single nel corso dell’ultima edizione del docu-reality di Canale5.

Nella puntata del dating show del 27 settembre, è andato in onda quanto già raccontato nel corso delle ultime anticipazioni. La redazione è stata raggiunta da una segnalazione arrivata da parte della presunta ex fidanzata di Javier che ha raccontato che Martinez le aveva detto che sarebbe andato a Uomini e Donne solo allo scopo di migliorare la sua posizione professionale. A supporto di quanto ha raccontato sono stati mostrati a Claudio Leotta una serie di messaggi.

La frecciata di Maria De Filippi

“Ci sono stati tronisti e corteggiatori che si sono seduti qua e ci hanno fregati per bene. Penso, però, che queste persone si siano fregate da sole”, così Maria De Filippi ha introdotto la segnalazione ai danni di Javier. La conduttrice si riferisce a quanto accaduto sempre più spesso nello studio negli ultimi anni, con i casi di Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

L’inutile difesa di Javier Martinez

Di fronte alla segnalazione che lo ha inchiodato, Javier è rimasto in silenzio. Dopo avere tentato con un filo di voce di difendere la sua posizione, ha deciso di evitare di andare oltre quando ha appreso che la redazione aveva avuto modo di visionare i messaggi in questione. “Non mi sento di aggiungere altro” ha detto solo, pronto a uscire dietro le quinte. Ha provato a difendersi solo quando ha visto la tronista Sara Tozzi tentennare di fronte alla possibilità di eliminarlo.

Sara Tozzi lo ha eliminato

“Per adesso non me la sento di proseguire la conoscenza però mi riservo la possibilità di richiamarlo in futuro, qualora dovessi accorgermi che mi manca” con queste parole la tronista Sara Tozzi ha deciso di eliminare Javier nonostante l’evidente interesse nei suoi confronti. Sara ha perfino pianto prima di mandarlo via, delusa dal fatto di essere stata presa in giro. Martinez ha dovuto abbandonare il programma, almeno per il momento. Sarà Sara a decidere se farlo tornare in futuro.

di Stefania Rocco, fanpage.it