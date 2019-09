Oggi torna, su Rai3, “Quante storie”

Come aiutare le generazioni future ad affrontare il mondo di domani? A partire da questa domanda la scrittrice Susanna Tamaro, ospite di Giorgio Zanchini, nella puntata di Quante Storie in onda oggi, venerdì 27 settembre, alle 12.45 su Rai3, scrive una lettera a una professoressa, interrogandosi sui valori, sui metodi e sugli obiettivi della pedagogia contemporanea. Un viaggio nella scuola, ma anche nella famiglia e in tutti i contesti sociali dove si sviluppano relazioni tra giovani e adulti, per scoprire che alla base di ogni alleanza c’è la riscoperta di un concetto rivoluzionario: l’anima.