Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e il cameraman pestati dai pusher: costretti alle cure in ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, l’inviato del tg satirico Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito insieme alla sua troupe a Pescara, dove si era recato per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada. Brumotti si trovava nel quartiere Rancitelli, conosciuto come “Ferro di cavallo”, quando è stato avvicinato da un gruppo di persone, tra cui anche un paio di donne, che hanno iniziato a colpire l’inviato, e uno dei cameraman, finito poi in pronto soccorso in codice verde, con calci e pugni.

Al momento dell’aggressione la troupe stava riprendendo l’arresto di una donna rom da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo, in quella che è appunto una delle principali piazze di spaccio dell’Abruzzo. In questo stesso complesso, lo scorso febbraio, era stata aggredita anche la troupe Rai di Daniele Piervincenzi, impegnata per la trasmissione Popolo Sovrano, in un servizio, anche in questo caso, relativo allo spaccio di droga dei clan pescaresi.

