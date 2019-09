Domani, su Canale 5 secondo appuntamento con “Amici Celebrities”

Domani, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi conduce la seconda puntata della scuola del talento più longeva della tv declinata nella versione Celebrities. Ospiti della puntata Alessandra Amoroso e Irama.

Dopo l’eliminazione dell’asso del rugby Martin Castrogiovanni e della produttrice tv Chiara Giordano sono rimasti in 10 in gara per la vittoria.

Dieci vip pronti a mostrare le proprie doti nel canto e nella danza si sfidano al cospetto di Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, implacabili giudici che, armati di I-Pad, giudicano inesorabilmente le loro performance.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Firma la regia Andrea Vicario.