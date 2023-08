Re Carlo convoca il principe Harry a Londra: iniziano i “negoziati di pace”

Re Carlo ha convocato il principe Harry a corte. Il Duca di Sussex è atteso dal padre per il 17 settembre per un incontro a porte chiuse che dovrebbe aprire la strada alla pace in famiglia. Ma il Sovrano è stato chiaro con il suo secondogenito: Meghan Markle non è la benvenuta a palazzo.

Secondo quanto riporta Ok!Magazine, re Carlo avrebbe fissato l’incontro con suo figlio per cercare di ricucire i rapporti già rovinati ma definitivamente lacerati dopo l’uscita della autobiografia del rampollo, Spare. Non appena tornato a Londra dopo le vacanze a Balmoral con la regina Camilla, il Sovrano incontrerà il figlio che in quel momento avrà appena concluso i suoi impegni a Düsseldorf, in Germania, per gli Invictus Games. Non poteva crearsi occasione migliore dunque per trovarsi faccia a faccia e cercare di trovare un punto d’accordo e il Re l’ha colto al volo.

Meghan esclusa (e anche William) Il meeting vedrà la presenza esclusiva di re Carlo e del principe Harry. Meghan Markle, che accompagnerà suo marito in Europa e lo scorterà anche a Londra, non sarà ammessa a partecipare all’incontro. Nemmeno William sarà presente, per precisa volontà del sovrano: l’erede al trono infatti non è incline al perdono e suo padre pensa che la sua partecipazione possa aggravare, invece che risolvere, la situazione. Del resto il gelo tra i due fratelli durante l’incoronazione non è passato inosservato.

La condizione imposta da re Carlo Sempre secondo Ok!Magazine, Re Carlo avrebbe intenzione di mettere una clausola alla riappacificazione: Harry non dovrà mai più denigrare in pubblico la famiglia reale. Da quando ha lasciato la Gran Bretagna per gli Usa, il Duca di Sussex non si è mai tirato indietro dallo sparlare dei royal: dalla famosa intervista bomba a Oprah Winfrey fino alla pubblicazione di Spare. Un’arma che però si è rivelata essere a doppio taglio: sembra che lui e Meghan Markle siano stati piano piano isolati dalla cerchia dei vip hollywoodiani, proprio per timore che un domani potessero spifferare ciò che accade tra le mura delle loro ville di lusso. Sarà a causa di questo inaspettato isolamento che il principe si sia reso disponibile a incontrare il papà?