Power Hits Estate 2023, tutti i cantanti attesi all’Arena di Verona

L’appuntamento musicale più atteso dell’estate è ormai alle porte. Martedì 29 agosto l’Arena di Verona ospiterà il Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5 per una serata all’insegna della grande musica con alcuni dei protagonisti più amati della scena discografica nazionale e non solo. Da Blanco a Emma passando per Irama e Rkomi, Angelina Mango, Marco Mengoni ed Elodie, Rocco Hunt e tanti altri.

POWER HITS ESTATE 2023, IL CAST COMPLETO

Tutto pronto per la settima edizione della manifestazione divenuta ormai un punto di riferimento per il pubblico italiano. Il Power Hits Estate 2023 porterà sul palco alcuni degli artisti che ci hanno fatto ballare negli ultimi mesi, a fare da sfondo la magica cornice offerta dall’Arena di Verona. Ma quali cantanti potremo ascoltare?

Eccoli qui: Achille Lauro, Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Blanco, Boomdabash feat. Paola e Chiara, Ciccio Merolla, Coez, Fra Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio, Bungaro, Emma, Ernia, Bresh, Fabri Fibra.

Troveremo poi Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa e Articolo 31,Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni ed Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni e i Pinguini Tattici Nucleari. E ancora Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle e YUNGBLUD.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk), il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 e infine il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk).

Il Power Hits Estate 2023 potrà essere seguito a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.