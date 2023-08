Elena Santarelli in versione “Barbie alta quota” per il trekking sulle Dolomiti

Elena Santarelli sulle Dolomiti si trasforma in “Barbie alta quota”. Bellissima, con il fisico scolpito e i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle posa per uno scatto social dopo aver raggiunto i 2700 metri. Nelle Stories condivide il video del trekking insieme a un gruppo di amici e al marito Bernardo Corradi, e poi la bella grigliata che li aspetta.

“Barbie ‘Alta Quota’. E’ la Barbie che vuole salire su in cima, a 2700 metri di altezza, vuole scappare dalla frenesia della città, respirare aria buona e fare cardio. Barbie alta quota ama stare da sola e non parlare al mattino”, scrive con ironia Elena Santerelli postando la sua foto sulla vetta sul Monte Lagazuoi, a metà strada tra Cortina d’Ampezzo e Val Badia. Sorride felice della sua piccola impresa, con le Dolomiti a fare da sfondo.

In vetta con Bernardo Accanto a Elena Santarelli durante il trekking c’è Bernardo Corradi, con cui sta insieme dal 2007 e con cui è sposata dal 2014. Sono una coppia affiatata e complice e anche nel video social lo dimostrano. “23:59… sarò l’ultimo a farti gli auguri ma il primo domani a guardarti negli occhi e dirti che ti amo tanto” aveva scritto lui il 18 agosto per celebrare il compleanno della moglie. Arrivati al rifugio dopo la scarpinata, grigliata per tutti. Al momento del dolce però Elena si trattiene: per lei solo frutti di bosco con panna senza zucchero.

Un fisico degno di Barbie Elena Santarelli alla forma fisica ci tiene, e i risultati si vedono. Dieta sana ed equilibrata e tanto allenamento le hanno permesso di sfoggiare anche durante il relax in spiaggia a Sabaudia il ventre scolpito e le gambe snelle. In montagna in pantaloncini e scarponi da trekking è bellissima: con un corpo così non ha nulla da invidiare alla Barbie.