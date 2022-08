The Voice Senior seconda stagione su Rai1

Alla scoperta, con Antonella Clerici, delle più belle voci over 60 d’Italia

Sabato 27 agosto, alle 21.25, Rai 1 ripropone il talent show in otto puntate, condotto da Antonella Clerici. A giudicare e guidare i concorrenti Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Durante la semifinale – il Knock Out – i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Ed è il coach a decidere chi far andare avanti nella gara. Solo in tre accedono alla Finale, in onda sabato 3 settembre.