Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il ricovero d’urgenza

L’influencer era stato male qualche giorno fa e non aveva più aggiornato i suoi fan

Francesco Chiofalo rassicura i fan sul suo stato di salute e rompe il silenzio sui social condividendo un post nelle storie Instagram, dove spiega come sta: “Sto attraversando un momento difficile.

Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram….” racconta l’influencer reduce dall’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, che pochi giorni fa è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso di Catania.

“Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”, ha aggiunto l’ex “Temptation Island”.

Tutto è successo qualche giorno fa in Sicilia, durante una serata in un locale dove era ospite a Catania. Chiofalo si è sentito male, ai paramedici che lo hanno portato via in barella verso il Pronto Soccorso ha detto di non avere più sensibilità ad una gamba. In un video condiviso sulle sue Instagram Stories il noto volto televisivo aveva ripreso quasi tutto ciò che era successo fino all’ingresso in Ospedale. Poi né lui né la sua fidanzata Drusilla Gucci avevano dato più segnali e aggiornamenti.

Quel che si è saputo nei giorni successivi, da storie pubblicate sia dalla Gucci sia dall’opinionista e regina del gossip Deianira Marzano, che pare sia rimasta in contatto con Chiofalo, era che la situazione di Chiofalo non era da sottovalutare e che l’influencer era comunque uscito dall’ospedale in sedia a rotelle.



Nel 2018, Chiofalo aveva annunciato di aver scoperto di avere un meningioma, un tumore benigno al cervello, per rimuovere il quale nel 2019 aveva poi subito un intervento.