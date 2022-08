BioShock, Francis Lawrence dirigerà il film Netflix

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, la pellicola targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) vedrà Francis Lawrence occuparsi della regia e Michael Green della sceneggiatura

Nuovo impegno all’orizzonte per il regista degli ultimi quattro film della saga di Hunger Games. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato l’inizio dei lavori per il live-action BioShock diretto da Francis Lawrence.

BIOSHOCK, I DETTAGLI DELLA PELLICOLA

Al via la realizzazione del film ispirato al celebre franchise di videogiochi che dal suo arrivo sul mercato nel 2007 è stato in grado di vendere oltre trentanove milioni di copie in tutto il mondo.

Poco fa il magazine ha svelato in esclusiva alcuni dettagli della pellicola targata Netflix che vedrà dietro la macchina da presa Francis Lawrence, coinvolto anche nella produzione.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato, la sceneggiatura sarà curata da Michael Green, tra i suoi lavori Assassinio sul Nilo e Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Massimo riserbo per quanto riguarda i possibili nomi del cast e la data di distribuzione sulla piattaforma di streaming, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

FRANCIS LAWRENCE, I SUCCESSI

Francis Lawrence è tra i registi di maggior successo del mondo dorato di Hollywood, tra le sue pellicole più celebri Come l’acqua per gli elefanti con Robert Pattinson e Reese Witherspoon e Red Sparrow con Jennifer Lawrence.