Il paradiso delle signore, Tina torna vedova e con un figlio? Neva Leoni ironizza

Il paradiso delle signore 6, Neva Leoni (Tina) scherza sui social: che fine ha fatto Sandro Recalcati?

Mancano poche settimane al ritorno in onda de Il paradiso delle signore con le puntate inedite della 6^ stagione e già è stato anticipato che ci sarà il gradito ritorno di Tina Amato. La giovane, tuttavia, dopo aver fatto carriera a Londra ritornerà a Milano da sola senza il suo amore Sandro Recalcati e per questo in molti si chiedono che fine ha fatto il produttore discografico impersonato da Luca Capuano. Cos’è successo a Sandro? L’attrice che interpreta Tina non ha fornito anticipazioni in merito ma si è divertita sui social a chiedere ai suoi follower che fine ha fatto Recalcati e che cosa succederà a Tina nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore e le risposte non si sono fatte attendere.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Neva Leoni ironizza: Tina torna vedova e con un figlio?

Insomma, Neva Leoni ha chiesto ai suo follower su Instagram di provare ad immaginare cosa sia successo a Sandro Recalcati de Il paradiso delle signore e che cosa succederà al suo personaggio di Tina Amato. Le risposte più bizzarre non si sono fatte attendere, secondo alcuni si innamorerà di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per altri invece di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) mentre l’attrice ha ammesso ironica che si innamorerà di tutti. Inoltre, in molti hanno ipotizzato addirittura che Sandro sia morto e Tina torni vedova e con un figlio a Milano. Neva Leoni, tuttavia non si è sbilanciata e quindi per sapere cosa accadrà occorre attendere le anticipazioni su Il paradiso delle signore 6.

Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: spoiler sul ritorno di Anna e Roberto

Se Neva Leoni ha solo scherzato su ciò che accadrà al suo personaggio nella seguita soap di Rai1. Giulia Vecchio e Filippo Scarafia di recente, invece, hanno fornito delle anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore. L’attrice ha rivelato che cosa è successo a Quinto mentre l’attore ha spiegato che il suo Roberto ed Anna nascondono un segreto.

