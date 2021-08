Alessia Marcuzzi dice no a La 7: ecco quale programma ha rifiutato

Dopo l’addio a Mediaset fioccano le proposte di lavoro per La Pinella

Alessia Marcuzzi sta vagliando con calma e pazienza il suo futuro professionale. Dopo l’addio a Mediaset – arrivato a 25 anni dagli esordi sul piccolo schermo – la conduttrice romana sta ricevendo numerose proposte di lavoro. Stando a quanto riportato da Dagospia, La Pinella avrebbe già rifiutato un’offerta proveniente da La 7.

La rete di Urbano Cairo avrebbe proposto ad Alessia Marcuzzi un nuovo programma nel preserale per trainare il tg di Enrico Mentana. Una sfida forse troppo complicata per la bionda presentatrice, che avrebbe rifiutato tale invito in attesa di tempi migliori e occasioni decisamente più nelle sue corde.

Stando alle ultime indiscrezioni Alessia Marcuzzi sarebbe anche in trattative con la Rai e in particolare con Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Si è parlato di un coinvolgimento come concorrente ma è probabile che la Marcuzzi scenda in pista solo come ballerina per una notte.

Si è fatto il nome di Alessia Marcuzzi, inoltre, per il prossimo Festival di Sanremo. La 48enne potrebbe affiancare Amadeus, alla sua terza conduzione dopo le buone performance del 2020 e del 2021. In più sembra che la Marcuzzi sia pronta a darsi da fare come autrice e produttrice.

In attesa di saperne di più Alessia Marcuzzi si gode le vacanze estive con il marito Paolo Calabresi Marconi e i figli Tommaso e Mia. Su Instagram Alessia appare più bella e raggiante che mai: ogni foto scatena una pioggia di like e commenti entusiastici.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset

In una intervista per Vanity Fair Alessia Marcuzzi ha spiegato il motivo che l’ha portata a compiere questa scelta drastica: la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di testare nuove strade professionali. La Pinella ha precisato di aver abbandonato Canale 5 e Italia Uno, le reti Mediaset dove ha lavorato per tanti anni, per sperimentare una nuova fase della propria vita, assecondando “un richiamo, un’urgenza di libertà”.

Una decisione che è stata appoggiata dal marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale procede tutto a gonfie vele nonostante i continui gossip di crisi e allontanamenti.

