Simone Susinna fidanzato con Ana Moya, la modella fece parlare per il gossip con Francesco Monte

Dopo mesi di rumors, è ormai ufficiale la storia d’amore tra il modello ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi e la bella spagnola. Lei è una modella, vista in tv in Spagna e Italia, ex di Andrea Marcaccini e mamma di un bambino. Si parlò anche una relazione con Francesco Monte, poi da lui smentita.

Dopo varie voci che si sono rincorse per mesi, è ormai una certezza la storia d’amore tra Simone Susinna e Ana Moya. Da tempo i due si mostrano insieme ma, se per un lungo periodo si sono presentati ufficialmente come semplici amici, a inizio agosto il settimanale Chi già parlava di una vacanza insieme a Porto Cesareo con tanto di “Baci appassionati, coccole, bagni mano nella mano”. L’ufficialità arriva con un video e alcune foto di questi giorni, che mostra i due in vacanza a Capri.

Nel filmato, la bella modella spagnola è accomodata tra le gambe di Susinna e i due si scambiano carezze sensuali. Non bastasse questo, la Moya scrive “Mi amor” nella didascalia, a spazzare via ogni dubbio. Dando uno sguardo ai rispettivi profili social, si scopre che i due risultano essere in vacanza insieme già da diversi giorni, prima a Ibiza e ora in Italia, e spunta anche una foto di effusioni amorose, a ulteriore conferma che la loro relazione è nata da un po’ e continua a gonfie vele. Con lei, l’ex naufrago dell’isola dei famosi ha dunque archiviato definitivamente la relazione con Mariana Rodriguez, finita all’inizio del 2019.

Classe 1990, Anna Moya Calzado (questo il suo nome completo) è una modella e imprenditrice che possiede una linea di gioielli. Inoltre, è un personaggio televisivo: in Spagna è stata opinionista del Gran Hermano e ha partecipato al programma First Dates, ma è apparsa anche in Italia, come finalista di Veline 2012. Per quanto riguarda la vita privata, prima è stata legata al modello italiano Andrea Marcaccini, quindi allo spagnolo Alex Sanchez de Mora, da cui ha avuto il figlio Mateo. Nel 2018, inoltre, si parlò di una liason con Francesco Monte, alcuni mesi dopo la rottura da Cecilia Rodriguez, ma lui smentì tutto spiegando che la loro è semplice amicizia.

