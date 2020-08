Per la Boschi e Berruti un mare di passione al largo della Sicilia

Baci e coccole per la deputata e lʼattore in barca per una vacanza a due

Un amore che procede a gonfie vele, quello tra . La coppia ha preso il largo in barca alle Eolie, e i loro baci infuocati e le effusioni bollenti non sono sfuggite all’obiettivo dei paparazzi del settimanale “Chi”. La deputata è bellissima in costume intero bianco, l’attore sfoggia muscoli che sembrano scolpiti nel marmo.

Si amano alla follia e non si nascondono più. Dopo un inizio in sordina, la coppia vive finalmente i sentimenti alla luce del sole. Al largo di Stromboli in barca si baciano appassionatamente. Giulio è romanticissimo, si sfila una collanina con ciondolo a forma di cuore e la regala a Maria Elena, che la sfoggia con orgoglio. Poi in acqua continuano i baci e le effusioni appassionate.

Alle Eolie si godono una sorta di luna di miele da soli, o al massimo in compagnia di pochi amici fidati. La Boschi è radiosa in costume, con un fisico perfetto e una nuova acconciatura che le incornicia il viso. Si è presa qualche giorno di relax tra un impegno politico e l’altro. Anche Berruti si è concesso una vacanza prima di tornare sul set a settembre. Ma la routine quotidiana sembra lontana mentre sono insieme in mare aperto, godendosi gli ultimi scampoli d’estate l’uno perso nelle braccia dell’altra.

