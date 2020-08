Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata la figlia Daisy Dove

La cantante e l’attore hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme: «Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro della nostra bambina»

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. Di una bambina che hanno chiamato Daisy Dove. L’annuncio è arrivato dal profilo ufficiale di Unicef – di cui entrambi sono da anni Goodwill Ambassadors – con l’immagine di una manina della neonata.

«Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia», fanno sapere l’attore e la cantante al settimo cielo, per poi aggiungere: «Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra».

E ancora: «Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni 11 secondi una donna incinta o un neonato muoiono, principalmente per cause che potrebbero essere prevenute. Con il COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità». Per questo i due hanno deciso di festeggiare l’arrivo della loro prima figlia creando una pagina dove è possibile effettuare donazioni all’organizzazione.

Per Kary Perry si tratta della prima figlia, per l’attore invece è il secondo, dopo Flynn, quasi 10 anni, avuto dalla ex moglie Miranda Kerr. I due sono fidanzati ufficialmente dal febbraio 2019, e hanno dovuto rinviare le nozze a causa della pandemia. «Io e Orlando Bloom abbiamo un carattere molto simile. Siamo molto energici. Se nostra figlia dovesse rivelarsi pigra sarei sorpresa, ma immagino sarà quel che sarà. E immagino sarà qui per insegnarci una lezione», ha rivelato la cantante di recente.

