Ignazio, “attenzioni per Diletta Leotta”: retroscena, Cecilia “non ha gradito”

Continua a far parecchio rumore la rottura consumatasi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al momento i due sono distanti e separati, seppur c’è chi è sicuro che stanno lavorando nel silenzio per ricucire lo strappo. Nel frattempo non smettono di emergere indiscrezioni sui motivi che hanno spinto l’argentina e il trentino, che sembravano solidissimi e affiatati, a dirsi addio. L’ultima voce la lancia il magazine Oggi, che nella rubrica ‘Ah saperlo…’ a firma Alberto Dandolo scrive che a far infuriare Cecilia in Sardegna – luogo in cui ha piantato in asso Moser – ci sarebbero state troppe attenzioni riservate da quest’ultimo a Diletta Leotta. La vicenda, narra Dandolo, si sarebbe svolta alla discoteca di Porto Cervo Just Cavalli. Qui, una sera, oltre alla Rodriguez e allo sportivo, ci sarebbe stata anche la conduttrice di Dazn. E pare che…

E pare che Cecilia “non abbia gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta”. “Complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione Ignazio non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice”, riservandole in modo manifesto complimenti di ammirazione. Secondo Dandolo questa sarebbe stata una delle gocce che avrebbe fatto traboccare il vaso. Anche perché, è noto che la Rodriguez, come lei stessa ha ammesso in interviste del passato, è sempre stata piuttosto gelosa del proprio partner. Ma c’è dell’altro: all’origine della bufera sentimentale ci sarebbe anche una differente visione di coppia a riguardo del futuro. Il settimanale Gente, nei giorni scorsi, ha raccontato che la sorella di Belen da tempo nutrirebbe il desiderio di mettere su famiglia con un bel bebè. Non sarebbe dello stesso avviso Moser, che preferirebbe attendere per dedicarsi maggiormente alla propria carriera in questo momento della sua vita.

Resta da capire se, al netto di incomprensioni e frizioni, la coppia riuscirà a ricongiungersi, salvando una storia che vista da fuori, fino a pochi giorni fa, sembrava perfetta e inossidabile. Evidentemente le cose non erano proprio così. Un percorso simile lo ha vissuto Belen: anche la sua separazione da Stefano De Martino è avvenuta in modo del tutto inatteso, dopo la fine del lockdown. Attualmente l’unico a sorridere in casa Rodriguez è Jeremias, innamoratissimo della sua nuova fiamma Deborah Togni.

Gossipetv