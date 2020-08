Brad Pitt ha una nuova fiamma: la modella Nicole Poturalski (e l’ha portata in Francia)

Il premio Oscar, che nei mesi passati è stato associato alla collega Alia Shawkat, con la quale ha poi detto di essere solo amico, ora frequenta la modella tedesca, di 30 anni più giovane. È amore? FInora c’è una sola certezza: i due sono volati insieme nel Sud della Francia

Nelle foto, la sagoma di una donna cammina al fianco di Brad Pitt. Sono entrambi in aeroporto, a Le Bourget, appena fuori da Parigi. Lei ha gli occhiali scuri e una mascherina nera a coprirle il viso, nascosto sotto un cappello a tesa larga. Tmz, bibbia del gossip americano, sostiene non sia una sconosciuta, finita per caso accanto all’attore, ma una modella tedesca, che il premio Oscar avrebbe scelto come compagna.

Nicole Poturalski, 26 anni appena, ha gli occhi chiari e il naso dritto.

Una certa somiglianza sembra legarla ad Irina Shayk, più nota collega, e c’è chi addirittura vede in lei Angelina Jolie, storico (e grande) amore di Brad. Originaria di Berlino, ha madre polacca e un bambino, Emil, avuto da una precedente relazione. Nell’ambiente della moda, la chiamano Mary.

Nicole Poturalski, che con Brad Pitt è volata nel Sud della Francia, al castello di Miraval, dove l’attore nel 2014 ha sposato Angelina Jolie, avrebbe voluto essere una biologa marina. Ma, a tredici anni, durante un viaggio di famiglia a Disneyland Paris, è stata scoperta da un talent scout, che l’ha iniziata a passerelle e copertine. Secondo i tabloid americani, Poturalski sarebbe legata a Brad Pitt da qualche mese. Marzo, azzarda qualcuno, mentre alcuni testimoni sostengono di aver visto i due in aeroporto come «piccioncini innamorati», dediti tutti a baci e carezze.

«Si frequentano, si stanno godendo una vacanza insieme», ha rivelato una fonte a PageSix. Se son rose…

