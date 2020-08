Boom per Tenet al box office, il film di Christopher Nolan è la speranza del cinema in sala

Ottimo esordio per l’enigmatico thriller fantascientifico con John David Washington e Robert Pattinson, che dà un segnale importante al futuro del cinema in sala messo in ginocchio dalla pandemia da coronavirus. Nel primo giorno, Tenet ha incassato 400mila euro, con 50mila spettatori, una vera svolta dopo il lockdown.

Arriva un vento di speranza per il cinema in sala. Il responso degli spettatori a “Tenet” è positivo e sorride agli esercenti. Uscito mercoledì 26 agosto in 800 sale (con tutte le regole di distanziamento), il film di Christopher Nolan ha portato di nuovo gli italiani nelle sale, con un ottimo debutto da 403.965 euro e oltre 57mila presenze in sala. Un segnale importantissimo per un’industria in crisi messa in crisi dalla pandemia da coronavirus, la prima vera svolta dopo il lockdown che fa pensare a un’autentica ripartenza. In tutto, gli incassi del 26 agosto ammontano a 511.185 euro.

Facciamo qualche confronto per capire meglio l’importanza del risultato. Il dato raddoppia quello di “Onward” nell’intero primo weekend. Se guardiamo invece al blockbuster d’autore in tempi pre-Covid, “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino esordì con 855mila euro, “Joker” con un milione di euro. Il dato più interessante è però il raffronto con il precedente film di Nolan: “Dunkirk” partì il 31 agosto 2017 con 627mila euro. Una cifra non di molto superiore a quella di “Tenet”, uscito nello stesso periodo della stagione cinematografica ma in una situazione del tutto diversa.

Mix di spionaggio e fantascienza, “Tenet” vede al centro un agente, il Protagonista, chiamato a scongiurare una catastrofe di proporzioni globali in una missione in cui sperimenterà l’inversione del tempo. Il cast schiera John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh e Michael Caine.

