Uomini e Donne, Valentina Dallari rivela: “un tipo mi ha inseguita”

Uomini e Donne, Trono Classico anticipazioni e news: Andrea Zelletta svela di aver vissuto in passato un periodo di grande frustrazione, mentre Valentina Dallari…

In attesa di scoprire quali saranno i tronisti della nuova edizione 2019-2020 del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ora una vecchia conoscenza del programma ha fatto una rivelazione davvero inaspettata. La ex tronista Valentina Dallari è uscita allo scoperto raccontando di essere stata vittima di molestie: “Comunque non lo so.. mi è appena successa una cosa strana” con queste parole inizia il racconto della Dallari che, proprio ieri aveva condiviso con i follower la notizia di aver gettato nella pattumiera ben 800 euro di scarpe! “La gente deve capire che c’è un limite per fare certe cose, secondo me” – prosegue la ex tronista che poi entra nel vivo raccontando quanto accaduto: “un tipo mi ha inseguita dal parchetto fin sotto casa. Mentre io aprivo la porta, e non mi piace far vedere alle persone dove abito, mi ha rotto le pa**e chiedendomi di uscire 80 volte”. Il fan, invece di seguirla fino a casa avrebbe fatto meglio a fermarla in un luogo pubblico evitandole così la cosa. La Dallari, infine, ha detto: “mi sono dovuta inventare mille scuse, ma non andava via. Non andava via! A me così sembra un po troppo”. (Il Sussidiario – aggiornamento di Emanuele Ambrosio)