La crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si è trasformata in un addio. La conferma nelle parole sibilline dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

È ufficiale: Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati. Dopo i rumors dei giorni scorsi, che avevano evidenziato una crisi in atto nella coppia nata a Uomini e Donne, i due ex protagonisti hanno di recente confermato l’addio, seppur con dichiarazioni a tratti sibilline. I dettagli più importanti sono quelli pubblicati su Instagram dall’ex corteggiatrice del trono classico, che nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi follower. In particolare, in uno scatto postato sui social che la ritrae felice a Ibiza, una fan le fa notare ce la sua “spensieratezza forzata” è inutile e non serve a far credere agli altri che la delusione per la rottura sia un lontano ricordo. “Non mi è passata infatti”, fa notare la Rocchini, che con i suo commento mette in evidenza tutto l’affetto che probabilmente ancora la lega all’ex tronista. Ma non è tutto. A chi le fa notare su Instagram che nei suoi occhi “manca la luce di prima”, lei risponde: “speriamo che mi ritorni”.

Oscar Branzani vs gli haters: “mi fate pena”

Attraverso una serie di risposte pubblicate sul suo profilo Instagram,Eleonora Rocchini conferma, di fatto, che la felicità conquistata negli anni scorsi accanto a Oscar Branzani è oggi un ricordo lontano. Le sue dichiarazioni trovano inoltre conferma in una recente irriflessione postata su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne che nella didascalia di uno scatto scrive: “Mi cercherai in mille cuori ma non riuscirai a trovarne uno che assomigli al mio”. Nell’immagine, Rocchini si lascia immortalare da solo, su un divano, sul punto di accendersi un sigaro. Un’immagine che non è passata inosservata ai diversi follower, che hanno replicato con parole di supporto e messaggi di affetto. E a chi, invece, ne ha approfittato per condividere commenti al vetriolo, Oscar Branzani ha risposto con le seguenti parole: “volevo dire a tutte quelle persone che senza sapere dicono cosa a caso e offendono due ragazzi tanto per passare la serata, mi fate pena!”.

