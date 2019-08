Karina Cascella ha perso entrambi i genitori, così su Instagram ha parlato del controverso rapporto con il padre e di quello idilliaco con la madre

Karina Cascella è tornata a parlare sui social. Questa volta però ha confidato ai follower alcune cose della sua vita privata parlando del rapporto con i genitori. In particolare l’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso si è soffermata sul rapporto con la madre a cui ha fatto una promessa poco prima della sua morte. Non è dato sapere di cosa si tratti, ma Karina ha parlato con queste parole del rapporto con la madre: “Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto. Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”. Parole importanti quelle utilizzate dalla Cascella non ha mai fatto mistero di aver avuto un bellissimo rapporto con la madre considerata una delle colonne portanti della sua vita.

Karina Cascella: “ho odiato mio padre”

Parlando di famiglia, Karina Cascella ha poi parlato del complicato rapporto col padre con cui ha vissuto alti e bassi. In particolare la Cascella non ha nascosto di aver odiato per anni il proprio papà con cui si è riconciliata nel tempo. “Sì, ho odiato mio padre. Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi” ha detto ai follower l’ex opinionista di Uomini e Donne. Un rapporto altalenante quello con il padre per sua stessa ammissione: “ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire”, ma qualcosa poi è cambiato nella sua vita spingendola ad accettarlo e a perdonarlo. “Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse” ha sottolineato la Cascella che, se avesse la possibilità di utilizzare la macchina del tempo, le piacerebbe tornare indietro per evitare certe parole: “del passato non direi certe parole che ho detto. Rifarei cento volte e anche di più tutto ciò che ho fatto per le persone che ho amato nella mia vita”.

Il Sussidiario