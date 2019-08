Belen Rodriguez, haters all’attacco: “Gli anni passano e cominciano i dolori…”

Belen Rodriguez posta uno scatto sensuale ma gli haters le ricordano che il tempo passa per tutti: ecco il commento contro la showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino proseguono la loro storia d’amore come due perfetti piccioncini. Dopo essersi concessi numerosi giorni di relax fuori dall’Italia, l’argentina e il marito sono tornati nuovamente a Milano, mettendo la parola fine alle loro vacanze. Nonostante il ritorno alla routine, i due continuano a condividere le Stories su Instagram, aggiornando gli estimatori sulla loro vita e le ultime novità. “Ho sposato un bambino di quindici anni” ha scherzato lei, per poi aggiungere “Io però ne ho dodici!”. Proprio riguardo i bimbi, nelle ultime settimane è letteralmente impazzito il gossip che voleva la showgirl in dolce attesa per la seconda volta, dopo sei anni di distanza dalla nascita del piccolo Santiago, primogenito della coppia. “Una nuova gravidanza? Work in progress, lavori in corso”, ha fatto sapere i due piccioncini. Nel frattempo, fervono con ansia i preparativi per La Notte della Taranta, spettacolo in onda il 24 agosto su Rai2 condotto da Belen e Stefano.

Belen Rodriguez, haters all’attacco: “Gli anni passano!”

Dopo la full immersion nel Salento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si prepareranno anche per il Festival di Castrocaro, impegnati con la finalissima del prossimo 3 settembre. Nonostante l’estate sia un po’ per tutti agli sgoccioli, la showgirl continua ad appassionare gli estimatori con scatti bollenti sulla spiaggia. I post decisamente caldissimi che condivide sul suo numeroso profilo di Instagram, ricevono costanti apprezzamenti e moltissimi commenti da parte degli estimatori, tutti concordi nell’esaltare il fisico marmoreo della bella argentina. Tra gli apprezzamenti, talvolta si trova anche qualche critica: “Mi piaci perché non sei esibizionista!” scrive un utente in modo palesemente sarcastico. “Direi che si tratta di lordosi” scrive un altro, in relazione alla curva evidenziata della schiena nel corso dello scatto. Qualcuno poi, dà anche qualche “dritta”: “Non devi arcate la schiena così…. Gli anni sono passati… Cominciano i doloretti!!!”.

