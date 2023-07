TIM: I campioni del mondo Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro testimonial dello spot ‘TIMVISION CALCIO ESPORT’

Da domani on air lo spot dedicato all’offerta TIMVISION CALCIO E SPORT con protagonisti Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro, due campioni del mondo che rappresentano l’eccellenza italiana e la passione per lo sport. TIMVISION CALCIO E SPORT è l’offerta di TIM per vedere in streaming il meglio dell’intrattenimento con TimVision e del calcio nazionale e internazionale: la Serie A TIM di DAZN, le 104 partite della UEFA Champions League di Infinity+, insieme discovery+ Sport. Un unico pacchetto di contenuti, fino al 31 agosto offerto da TIM, da settembre a 19,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 a 29,99 euro al mese.



L’offerta è attivabile fino al 7 agosto nei negozi TIM, chiamando il 187 e su www.tim.it.

Lo spot è un nuovo capitolo della campagna TIM ‘La Forza delle Connessioni’ che sottolinea l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta a condividere le passioni come lo sport.



La hit dei Måneskin ‘Baby Said’ è la colonna sonora dello spot (da 30” e 20”) che sarà on air sulle principali emittenti nazionali, sul web. La campagna televisiva sarà affiancata da uno spot radio da 15” e da digital adv.

LE TAPPE DELLA CAMPAGNA ‘LA FORZA DELLE CONNESSIONI’:

– 15 giugno 2022 – Parte la nuova campagna di comunicazione del Gruppo TIM ‘La Forza delle Connessioni’. Il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore dirige il primo spot che celebra l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta a superare le distanze e le differenze. Protagonisti d’eccezione le icone del ‘made in Italy’ Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

– 21 giugno 2022 – Federica Pellegrini, campionessa del nuoto mondiale, è il volto del nuovo spot della campagna dedicato al lancio delle attività mobili con l’offerta ‘TIM 5G Power’.

– 4 luglio 2022 – Bobo Vieri e Costanza Caracciolo protagonisti del nuovo spot dedicato alla fibra di TIM – ultraveloce, sicura e affidabile – e i contenuti sportivi di TimVision, con DAZN con tutta la Serie A TIM e Infinity Plus con la Uefa Champions League.

– 7 ottobre 2022 – Marcell Jacobs è il nuovo testimonial degli spot TIM. Il campione olimpico rappresenta al meglio la velocità della rete 5G e della fibra fino a 10 Giga di TIM, sicura e affidabile. È anche il protagonista degli spot dedicati alle offerte natalizie.

– 16 gennaio – Matteo Berrettini è il nuovo testimonial della campagna. Il campione italiano scende in campo per la velocità e la potenza della Fibra TIM fino a 10 Gigabit al secondo, con il massimo della tecnologia e assistenza dedicata.

– 20 marzo – Danielle Madam, la cinque volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, è il nuovo volto degli spot TIM, affiancata dal campione del tennis Matteo Berettini, nella nuova tappa del racconto ‘La Forza delle Connessioni’. Al centro della pubblicità il 5G di TIM che consente di scoprire e provare tutta la potenza e la velocità della rete mobile di ultima generazione.

– 9 giugno 2023 – Francesco Bagnaia, pilota Ducati e campione mondiale della MotoGP, è protagonista del nuovo spot TIM per incentivare la migrazione verso la connettività in fibra fino a 10 Giga.