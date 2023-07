Rai 3 e il caso Saviano. Vorrei costruire una riflessione pacata

(di Tiziano Rapanà) Il problema non è il pro o il contro ma il tentativo di costruire una riflessione pacata. In solitaria, perché voglio evitare tutte le caselle della riflessione già esposta dai commentatori. Inventarne una che sia la mia, per dare sfacciatamente spazio alla mia alterità. Perché, della questione Saviano, una cosa non mi è chiara? Deve prevalere il manicheismo? E non è il caso di dire: è destra o sinistra. Semmai è costruzione di una zona franca, legata alla costruzione di una parola lontana dal consueto che adombra la complessità. Mi dispiace non vedere Saviano su Rai 3 (e mi era piaciuta la prima edizione di Insider), l’opinione pubblica sembra dirmi di non accumunare il suo caso con quello di Facci. Eppure io sento di doverlo fare, ma mi viene quasi sussurrato di non farlo. “La situazione è diversa”, dicono, ma si tratta comunque di una scelta aziendale. Ora: io mi sento come nel deserto, spaesato e in cerca di acqua. Dov’è la sorgente? Non la trovo, il sole acceca e non mi sento in forma. Posso esprimere un’opinione intrisa di serenità? Contemplare il dispiacere e al tempo stesso vedere la situazione nell’ordine delle cose? Qui si crea un vulnus culturale, la crepa si espande ed io vorrei uscire da un’idea delle cose troppo netta: o da una parte o dall’altra. Ma la vita è piena di sfumature e i colori sono tanti e bisogna tenere conto delle tonalità. Mi piacerebbe vedere il nuovo corso di Insider, tengo conto che quel niet è dettato da una logica aziendale. E vorrei poterlo dire con la tranquillità di chi crede in una vita al di sopra delle paturnie, tipiche dei tanti ambiziosi che desiderano lavorare otto ore al giorno. Voglio superare lo stendardo e raggiungere la mia ideale minuscola mansarda dei pensieri. Ci tengo: sono i miei. Voglio cogliere dei fiori nuovi, sconosciuti ai cercatori di gladioli. Non riesco a dire sì o no, può coesistere il dispiacere e il pragmatismo.

