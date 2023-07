Popa, il suo Bon Vivant è un inno alle cose belle ed elettrizzanti della vita

La canzone è un omaggio ai fotoromanzi della rivista “Grand Hotel”: amori complicati ma sempre leggeri con inafferrabili uomini di successo alla Jean Paul Belmondo e donne che non sono donzelle in difficoltà che vogliono farsi sposare, ma donne contemporanee che sanno riconoscere il “bon vivant”

La dea del pop di lusso, cantautrice e fashion designer, amante dei salotti e della dolce vita, Popa pubblica venerdì 28 luglio un mini EP contenente due nuove versioni del singolo pubblicato nell’estate del 2021 “Bon Vivant”: una in francese e una remix a cura di EXIT EXIT, in chiave disco dance. “Bon Vivant” è un inno ai playboy italiani che amano le cose belle e che vivono una vita all’insegna del benessere, senza mai preoccuparsi troppo del domani. Popa racconta a proposito: “E’ una celebrazione alle vite da copertina, fantasticando su luoghi mondani e serate di gala passate in compagnia di un immaginario e seducente chansonnier italiano che usa profumo Vetiver e cucina crepes con il Grand Marnier”.

La canzone è un omaggio ai fotoromanzi della rivista “Grand Hotel”: amori complicati ma sempre leggeri con inafferrabili uomini di successo alla Jean Paul Belmondo e donne che non sono donzelle in difficoltà che vogliono farsi sposare, ma donne contemporanee che sanno riconoscere un “bon vivant” e divertirsi con lui, in avventure da weekend da sogno tra Courmayeur e la Costiera.

“Bon Vivant” è stata scritta e composta da Popa con Gaetano Scognamiglio aka Carlos Valderrama e prodotta a Napoli. Racconta sempre Popa: “L’ispirazione è nata grazie a dolci immersioni nella dolce vita della villeggiatura Italiana, dove a Cortina si scia ancora con i jeans e a Forte dei Marmi si va in spiaggia con abiti di seta e lino della sartoria Caraceni”. Con le classiche ironia e leggerezza che la contraddistinguono e il suo punto di vista internazionale, Popa, celebra il benessere scanzonato e irriverente di “Bon Vivant” donandogli due nuove vesti esclusive, che faranno da colonna sonora all’estate caldissima.



I live di Popa

4 agosto – Diorama Festival – Loreto Apruntino (PE)

5 agosto – Bellissimo Festival – Cetara (SA)

6 agosto – Litoranea Festival – Portopalo di Capo Passero (SI)

23 agosto – MAG Festival – Sona (VR)

2 settembre – Base Festival – Scorze (VE)

3 settembre – Weekender Platz – Vicenza