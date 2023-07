How I Met Your Father 2, in arrivo la seconda parte della nuova stagione

Lo spin-off di How I Met Your Mother con Hilary Duff sarà disponibile dal 26 luglio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tra le guest star ci sarà anche Neil Patrick Harris che riprenderà il ruolo dell’iconico Barney Stinson

La seconda parte di How I Met Your Father 2, la nuova stagione dello spin-off di How I Met Your Mother, sarà disponibile con tutti gli episodi dal 26 luglio su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Oltre ai primi sette episodi già presenti in streaming, arriveranno infatti le restanti tredici puntate della serie creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

LA TRAMA

Lo spin-off, che ha debuttato nel 2022, segue il racconto della protagonista Sophie Tomkins, che nel 2050 svela al figlio i retroscena dell’incontro con l’uomo della sua vita. Nei flashback, ambientati nel 2022 a New York, la donna affronta storie d’amore, lavoro e nuovi legami in compagnia di un gruppo di amici. Il contesto tecnologico della narrazione segna una differenza rispetto alla serie madre: il dialogo tra madre e figlio avviene in videochiamata e verte sul mondo dei social e del dating online. Nell’ultimo episodio disponibile della seconda stagione, il gruppo dei protagonisti aveva raccontato storie sui festeggiamenti romantici di San Valentino, un tema che aveva aperto consentito di approfondire il passato di ciascuno e di fornire un ulteriore indizio sull’identità del misterioso padre.

I PROTAGONISTI

Il cast della serie tv schiera Hilary Duff nel ruolo di Sophie (interpretata nel futuro da Kim Cattrall), Chris Lowell nel ruolo di Jesse, Francia Raisa nel ruolo di Valentina, Suraj Sharma nel ruolo di Sid, Tom Ainsley nel ruolo di Charlie e Tien Tran nel ruolo di Ellen. Tra le guest star della seconda stagione compariranno inoltre John Corbett, Meaghan Rath, Alexis Denisof, la cantante Meghan Trainor, Judge Judy e Neil Patrick Harris che riprenderà il ruolo di Barney Stinson.