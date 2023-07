Belen Rodriguez in silenzio social, per il suo clan: “Elio è solo un amico”

Le persone vicine alla conduttrice smentiscono il flirt, ma confermano che con Stefano De Martino è finita davvero

Belen Rodriguez ha già un altro uomo dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino? Pare proprio di no.

Sono le persone che le stanno vicine a negare che tra lei e Elio Lorenzoni ci sia del tenero, dopo le foto che li vedevano complici e abbracciati. “E’ un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”, avrebbero confidato al settimanale Novella 2000.

Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non ci sarebbe nulla di romantico quindi, solo una tenera amicizia di lunga data. Ai baci e agli abbracci finiti sotto gli occhi di tutti è stata attribuita una malizia che nelle intenzioni non c’era: “Lei è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più” hanno assicurato gli amici della conduttrice al settimanale di Roberto Alessi.

Le foto con Elio Lorenzoni

Eppure le foto di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sembravano parlare chiaro. Il settimanale Chi li aveva sorpresi abbracciati insieme a tutto il clan Rodriguez al pranzo per il compleanno di Ignazio Moser. Gesti di affetto e di intimità, coccole e sguardi che sembravano testimoniare qualcosa di più di una semplice amicizia. Correva voce anche che i due si incontrassero clandestinamente in hotel, per sfuggire all’assedio dei paparazzi. Tutta un’illusione, fanno sapere dal clan della showgirl: “Belen è casta come un giglio”.

Con Stefano è la fine

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, invece, hanno gettato la spugna. Di occasioni se ne sono date più di una, ma le loro incompatibilità sono più forti della voglia di stare insieme. Dopo le nozze nel 2013, si sono separati una prima volta nel 2015. Sono rimasti lontani 4 anni prima di riprovarci, ma durante la pandemia si sono detti di nuovo addio. Tornati a fare coppia l’anno scorso, sembravano aver risolto i conflitti e pronti a passare insieme il resto della vita, ma anche stavolta i loro piani sono falliti. Le carte del divorzio, rimaste nel cassetto per tutto questo tempo, potrebbero essere rispolverate.