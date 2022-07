Scappo a casa su Canale 5

Giovedì 28 luglio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, appuntamento con “Scappo a casa”, la commedia diretta da Enrico Lando con Aldo Baglio.

Per Michele conta solo apparire: far colpo sulle belle donne, guidare macchine di lusso e curare il proprio aspetto esteriore. È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere l’immagine irreale di sé. La sua vita superficiale lo rende solo e intollerante verso qualsiasi forma di diversità. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica: quando andrà a Budapest per lavoro, sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre.

LO SAPEVATE CHE:

È il primo film da solista di Aldo Baglio.

La commedia ha incassato 1.1 milioni di euro.

Cast: Aldo baglio, Jacky Ido, Fatou N’Diaye, Angela Finocchiar, Hassani Shapi.