La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Forte dei Marmi

Successi vecchi e nuovi nella scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Forte dei Marmi

Ormai due anni fa, Tommaso Paradiso ha dato l’addio a Thegiornalisti. Era l’estate del 2020 e con un comunicato stampa il frontman annunciava l’uscita da uno dei gruppi più in voga in quel periodo. Negli anni, Thegiornalisti hanno sfornato hit straordinarie e fatto ballare decine di migliaia di persone, finché Tommaso Paradiso non ha deciso di separare la sua strada da quella della band. Tanto il clamore generato da questa decisione, che ha portato il cantante a produrre nuovi successi mentre del gruppo si sono perse le tracce. Da quando Tommaso Paradiso è uscito dai Thegiornalisti non ha mai potuto esibirsi in un tour live a causa delle restrizioni causate dalla pandemia e solo nelle ultime settimane ha avviato quella che è la sua prima vera tournée da solista, che sta riscuotendo un grande successo in tutte le piazze d’Italia. Sulle nuvole tour approderà il 27 luglio a Villa Bertelli di Forte dei Marmi e sarà l’occasione per i fan toscani di ripercorrere alcune delle canzoni più belle di Tommaso Paradiso e dei Thegiornalisti.

TOMMASO PARADISO A FORTE DEI MARMI, LA SCALETTA

Dopo alcune controversie, ormai risolte, con i Thegiornalisti, nel suo tour Tommaso Paradiso sta portando in scena anche le più note canzoni del suo ex gruppo, che hanno segnato la vita di un’intera generazione di italiani. Le ballad più romantiche e le canzoni più ritmate si susseguono nella scaletta di Tommaso Paradiso a Forte dei Marmi. Non mancano i brani dal nuovo album del cantante così come i successi più noti, come l’iconica Riccione che ha lanciato i Thegiornalisti in testa alle classifiche italiane, facendo conoscere la band indie a un pubblico molto vasto. Tommaso Paradiso non ha ufficializzato la scaletta del concerto a Forte dei Marmi ma non dovrebbe discostarsi eccessivamente da quella degli altri appuntamenti:

Maradona y Pelè Fine dell’estate Fatto di te New York Love Sold Out Zero stare sereno Magari no Lupin Tra la strada e le stelle La luna e la gatta La stagione del Cancro e del Leone Da sola in the Night Piove in discoteca Questa nostra stupida canzone d’amore Riccione Tutte le notti Ricordami Felicità pu**ana Non avere paura Completamente

SULLE NUVOLE TOUR, GLI APPUNTAMENTI CON TOMMASO PARADISO

Il concerto di Forte dei Marmi di Tommaso Paradiso arriva dopo la tappa suggestiva del tour ai laghi di Fusine a Tarvisio, in provincia di Udine. La data successiva si terrà ancora in Toscana ma Tommaso Paradiso si sposterà a Follonica prima di andare a Francavilla al Mare, poi a Baia Domizia e Follonica. Le tappe successive saranno a Roccella Jonica e Marina di Ginosa. In Sicilia, Tommaso Paradiso suonerà dal vivo nella suggestiva ambientazione del teatro Antico di Taormina e nel teatro della Valle dei Templi di Agrigento. Il tour si concluderà il 30 agosto a San Benedetto del Tronto.