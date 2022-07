La Favorita, intrighi a corte con il premio Oscar Olivia Colman su Rai3

Un nuovo film per il ciclo ‘La voce delle stelle’

Per il ciclo ‘La voce delle Stelle’, mercoledì 27 luglio, in seconda serata su Rai 3, andrà in onda il film in lingua originale con sottotitoli in italiano “La favorita’ di Yorgos Lanthimos, con il premio Oscar Olivia Colman nel ruolo della protagonista.



Nell’Inghilterra del XVIII secolo, la regina Anna Stuart (Olivia Colman) è una donna non più giovane, fragile e dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe, si lascia influenzare dalle persone a lei più vicine, come l’astuta nobildonna Lady Sarah, sua consigliera e amica intima (Rachel Weisz), che amministra al suo posto il potere. Gli equilibri vengono però sconvolti quando giunge a corte la cugina di Sarah, Abigail Masham (Emma Stone), nobile caduta in disgrazia dopo che il padre l’ha ceduta per ripagare i propri debiti.



Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia del 2018, ‘La favorita’ ha vinto il Gran Premio della Giuria. Olivia Colman si è aggiudicata la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e, nel 2019, il Premio Oscar come miglior attrice (alla sua prima candidatura).