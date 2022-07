Chiara Ferragni mostra il cantiere della nuova casa: “Sarà pronta la prossima primavera”

La celebre coppia ha condiviso su Instagram le emozioni della prima visita alla nuova casa che sorge a poca distanza dall’abitazione attuale, sempre nell’elegante quartiere City Life

Chiara Ferragni e Fedez, assolutamente entusiasti dell’acquisto della loro prima casa insieme, hanno mostrato ai follower le immagini del cantiere dell’abitazione, ad oggi in piena costruzione.

La celebre coppia, munita di gilet fluorescente e casco antinfortunistico, si è recata presso il quartiere dove sorge il nuovo appartamento per scattare qualche foto e girare dei brevi video che sono poi stati pubblicati in un post sul profilo dell’imprenditrice e influencer.

La nuova casa, un attico nel quartiere City Life, a pochi passi da dove attualmente è situato il loro appartamento a due piani, sarà pronta non prima della primavera del nuovo anno: è possibile, quindi, che tra un anno esatto i Ferragnez avranno già un nuovo indirizzo.

IL MINI-TOUR AL CANTIERE DI CITY LIFE

Chiara Ferragni e Fedez che, per abitudine, condividono tutti i momenti più importanti delle loro vite con i loro affezionati seguaci, non potevano non “portarseli dietro”, anche se solo virtualmente, nel primo tour della loro nuova casa.

La coppia, che ha spiegato in precedenza di aver acquistato una casa su un progetto ancora da realizzare, sta monitorando la costruzione dell’appartamento che sorge all’ultimo piano di un edificio che è stato messo in piedi proprio negli ultimi mesi. Stando alle informazioni divulgate nel corso dell’ultima stagione via social, Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria avrebbero deciso di traslocare per stare più comodi, causa allargamento della famiglia, da qui la decisione di comprare una nuova casa, dal momento che quella attuale è in affitto.

La nuova dimora familiare non disterebbe molto da quella che i follower hanno imparato a conoscere negli ultimi anni poiché la coppia vip ha scelto di continuare a far crescere i bambini a City Life. Dal momento che il palazzo che ospiterà i Ferragnez è ancora in costruzione (così come quelli circostanti), si ipotizza che la casa potrebbe collocarsi nelle nuove Residenze Libeskind 2, le ultime da completare nel rinomato quartiere.

La casa si troverà al piano attico e potrebbe essere composta da più piani, proprio come quella attuale, ma Fedez ha svelato che il palazzo sarà leggermente meno alto di quello che li ospita da quando lui e la Ferragni hanno messo su famiglia – dettaglio rivelato in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio.

LA PRIMA CASA ACQUISTATA DAI FERRAGNEZ

Manca ancora molto per capire come sarà davvero la nuova casa di Fedez e Chiara ma il mini-tour su Instagram Stories è indicativo di quanto grandi saranno gli spazi, tutti molto luminosi, a giudicare dalla quantità di finestre e vetrate presenti. La coppia ha poi inquadrato un punto da cui era visibile una grande piscina coperta ma ha prontamente specificato che quello scorcio non fa parte della loro casa poiché loro abiteranno più in alto.

Chiara Ferragni non trattiene l’euforia in vista di questo nuovo, grande cambiamento che interesserà la sua famiglia, sempre più strutturata e stabile. Già in altre occasioni, sempre via social, aveva espresso la sua gioia all’idea di occuparsi di una casa finalmente sua, in tutti i suoi aspetti, dall’arredamento a ogni piccolo dettaglio, un progetto che certamente continuerà a condividere con il pubblico online che, a sua volta, non vede l’ora di saperne di più.