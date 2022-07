Adele in concerto, annunciate le nuove date della residency a Las Vegas

Adele su Instagram: “Le parole non possono descrivere quanto sia entusiasta di poter finalmente annunciare questi show riprogrammati”

Grandi novità per i fan della cantante britannica. Nelle scorse ore Adele ha annunciato le nuove date della residency che la vedrà impegnata a Las Vegas.

La voce di Hello ha parlato della grande gioia provata in questo momento in una lunga lettera pubblicata sul profilo Instagram da oltre cinquanta milioni di follower.

ADELE: “SONO PIÙ FELICE CHE MAI!”

Adele ha rivelato che la residency avrà luogo a partire dal mese di novembre continuando fino a marzo del 2023. La cantante ha dichiarato: “Le parole non possono descrivere quanto sia entusiasta di poter finalmente annunciare questi show riprogrammati. Avevo il cuore davvero spezzato per averli cancellati”.



L’artista ha aggiunto. “Ma dopo quella che sembra essere stata un’eternità di lavoro per organizzare la logistica dello show che desidero assolutamente fare, e sapendo che accadrà, sono più felice che mai!”.

ADELE: “VI DARÒ IL MEGLIO ASSOLUTO DI ME”

Adele ha proseguito: “Ora, lo so che per alcuni di voi è stata una decisione orribile da parte mia, sarò dispiaciuta per sempre per questo, ma vi giuro fosse la cosa giusta”.

La cantante ha continuato: “Essere con voi in uno spazio così intimo ogni settimana è ciò che desidero da tanto e vi darò il meglio assoluto di me”.

Adele ha concluso: “Grazie per la vostra pazienza, vi amo”.