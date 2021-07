Mara Venier di nuovo in ospedale: ancora problemi per la conduttrice

La padrona di casa di Domenica In è ritornata in ospedale: continua il calvario per colpa di un dentista incompetente

Mara Venier in ospedale. La conduttrice di Domenica In è tornata negli edifici destinati all’assistenza sanitaria pubblica per risolvere il problema causato da un’operazione ai denti alla quale si era sottoposta qualche mese fa. Il primo intervento è andato male procurandole una sorta di paresi facciale che ha reso necessaria un’ulteriore operazione. Un brutto incidente che l’ha vista ritornare, per l’ennesima volta, in ospedale per sottoporsi alle cure mediche per tentare di recuperare la sensibilità al volto. A svelarlo è stata la Regina della domenica pomeriggio della televisione italiana attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram tra le Stories.

Nel breve filmato zia Mara ha ripreso il cartello che indica i reparti presso cui si trova, ovvero quello di neurochirurgia, neutrotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma. Non è escluso, quindi, che la Venier potrebbe subire un ulteriore intervento chirurgico. Il recupero è lontano, dunque, e per ritrovare la sensibilità al viso dovrà sottoporsi alle cure del chirurgo che l’ha salvata dalla paresi totale. A occuparsi di lei sarà, di nuovo, il chirurgo Valentino Valentini con la sua equipe. Che sarebbe stato un percorso lungo, difficile e faticoso la presentatrice lo aveva già raccontato. Un dramma che l’ha traumatizzata su più fronti e che lei non ha nascosto quanto l’abbia provata una situazione del genere.

Su Instagram si è limitata a dire: “Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà”. Nelle ultime settimane Mara Venier ha cercato di ritrovare la serenità. Finito l’impegno settimanale con Domenica In, che ritornerà a settembre, si è concessa qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia e si è presa cura del nipotino Claudietto. Inoltre ha partecipato anche al compleanno di Jerry Calà.

L’attore ha festeggiato i suoi 70 anni e i 50 anni di carriera all’Arena di Verona e su Mara ha svelato che è la sua più grande amica. Con l’affetto che resta, dopo l’amore, si diventa amici grazie all’intelligenza. Per loro è stato naturale; alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità.

