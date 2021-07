Addio Gianni Nazzaro, gigante della musica leggera

E’ morto il cantante e attore Gianni Nazzaro, al secolo Giovanni Nazzaro. Aveva 72 anni. Era ricoverato da qualche settimana nel Policlinico Gemelli, a Roma, e da tempo lottava contro una grave malattia. A darne notizia attraverso la sua pagina social è l’amica e presentatrice Paola Delli Colli che con il suo Festival Italia in Musica era solita ospitare il poliedrico artista napoletano autore di successi che sono rimasti nella storia della musica italiana: da Quanto è bella lei a Mi sono innamorato di mia moglie, per citare solo alcuni dei tantissimi brani.

Nazzaro lascia la compagna Nada Ovcina, il padre Erminio e i figli Giorgia, David, Mattia e Gianni Junior. Risale a una ventina di giorni fa la sua ultima intervista. Gianfranco Caliendo, bravissimo cantautore napoletano ed ex membro del Giardino dei Semplici, ha voluto così ricordare Nazzaro: “Il delfino ora ha imparato a volare. Giuvà… Vai via troppo presto. Sei stato un grandissimo artista e mi lasci dentro un grande dolore. Ero orgoglioso di essere tuo amico, di aver lavorato con te e di avere al tua stima. Riposa in pace. Ti voglio bene”. Vogliamo ricordare Nazzaro, proponendovi la visione del videoclip del brano elettropop Il campo di grano.