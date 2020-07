Vacanze reali. Ecco dove le trascorreranno i royal baby

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto anche i piani dei reali, che per l’estate 2020 hanno deciso di non allontanarsi troppo da casa. Tra un castello e una residenza di campagna, del resto, le opzioni non mancano. Ecco tutte le loro mete del cuore

Nessun viaggio in giro per il mondo, né location top secret lontane da obiettivi indiscreti, per l’estate 2020 i royal baby si accontenteranno, si fa per dire, del solito castello. Colpa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, che non consente di abbassare la guardia, meglio godersi le bellezze del proprio Paese, anche per ragioni strategiche:



Dare il buon esempio e lanciare un messaggio di vicinanza al popolo fa sempre gioco. Non si allontaneranno troppo da casa, ad esempio, George, Charlotte e Louis di Cambridge, che dopo la quarantena ad Anmer Hall trascorreranno nella residenza di famiglia anche la maggior parte dell’estate.

Di certo ci sarà occasione di far visita ai nonni materni, Carole e Michael Middleton, che vivono a poca distanza, e di incontrare il cuginetto Arthur, figlio di zia Pippa Middleton. Unico diversivo? Qualche giorno a Keswick, nel Lake District. Qui Kate ha trascorso molte estati da bambina e non vede l’ora di portarci i figli.

Il mare sarà invece scelta obbligata per Leonore, Nicolas e Adrienne O’Neill, figli di Madeleine di Svezia. La principessa si è trasferita in Florida con il marito Christopher e quest’anno non tornerà nel suo Paese di origine con la famiglia. Colpa della pandemia, che sta ancora flagellando l’America.

Non si sono allontanati troppo nemmeno i reali danesi. L’erede al trono Frederik e la moglie Mary sono a Graasten con i quattro figli, Christian, Isabella, Josephine e Vincent, e dalla loro residenza estiva hanno inviato gli auguri di felice estate, mentre il tradizionale photocall di inizio vacanze di Guglielmo e Máxima d’Olanda è stato realizzato a l’Aia, nei giardini di Palazzo Huis ten Bosch, una delle tre residenze reali della città.

Con i sovrani, le tre figlie: Caterina Amalia, 16 anni, Ariane, 15 e Alexia, 13. Ormai sono adolescenti, ma almeno per quest’anno le vacanze con mamma e papà saranno d’obbligo, come per Leonor e Sofia di Spagna, che come da tradizione trascorreranno agosto a Maiorca. Le principesse hanno dovuto rinunciare alle loro settimane di studio negli Stati Uniti, esperienza sperimentata per la prima volta due anni fa. Sarà per il prossimo anno. Il 2020 ha sconvolto un po’ i piani di tutti. Royal compresi.





Antonella Rossi, Vanityfair.it