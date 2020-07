Tommaso Zorzi e la fidanzata di Francesco Monte, Isabella De Candia, si scontrano via social

L’influencer e la modella si scambiano attacchi su Instagram. Tutto nasce da un commento del 25enne sulla canzone dell’ex tronista

Tommaso Zorzi e Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte, sono stati protagonisti di un botta e risposta social. Oggetto del contendere le doti canore dell’ex tronista. Tommaso aveva infatti lasciato un commento sotto a un post in cui veniva mostrata una performance di Monte nel programma ‘Ogni Mattina’, dove qualche giorno fa è stato ospite per presentare il suo singolo ‘Siamo già domani’.



Prendendo in giro il testo del brano, Zorzi ha scritto: “‘Siamo già domani, oggi sarà ieri’. Giura ama, noi sotto choc”. Pronta è arrivata la risposta di Isabella, che ha replicato: “Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare interesse e attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo. Se sei sotto shock ti consiglio di stenderti per terra, farti coprire per non disperdere calore e magari stendi anche le gambe per favorire l’afflusso di sangue al cuore e al cervello. Il cioccolato non credo funzioni in questo caso”.

A questo punto Zorzi è voluto intervenire sulla vicenda via Stories, spiegando l’accaduto e aggiungendo un attacco alla coppia pugliese. “Io lascio un commento assolutamente educato e ironico, non volgare, non dico niente che poteva essere preso come un’offesa. Ma sappiamo che il soggetto in questione e quelli che lo seguono sono noti per tante cose ma non per il senso dell’umorismo”, ha detto. “Tra le persone che rispondono al mio commento tutti colgono l’ironia, tranne qualcuno, come la fidanzata di Monte, che mi ha risposto”, ha continuato.

“Io del tuo fidanzato ho parlato solo due volte in vita mia, una quando ha fatto commenti omofobi nella casa del Grande Fratello Vip. L’altra ora. Se uno pubblica un singolo è ovvio che riceverà delle opinioni e se uno esprime la propria in maniera educata è all’interno dei suoi diritti”, ha aggiunto. “Se tu ti offendi è un problema tuo, non puoi pretendere che a tutti piacciano le cose del tuo fidanzato. Quindi torna a fare la fidanzata di Monte e non romperci. Posso dire una cosa? Tra tu e lui siete due macigni, siete simpatici zero, pesanti. Basta, ma ridete”, ha quindi concluso.





