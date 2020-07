Rai5, il 4 settembre concerto per la riapertura al Duomo di Milano

Ancora insieme come nel tempo del lockdown. Dopo i due mesi di programmazione straordinaria su Rai5 dedicata al grande repertorio scaligero, Rai e Scala sono ancora insieme dal vivo nel grande concerto di riapertura in programma al Duomo di Milano il 4 settembre alle 20, trasmesso da Rai Cultura in diretta/differita su Rai5.

Protagonista il Direttore Musicale del Teatro Riccardo Chailly, che propone una pagina altamente simbolica come la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, dedicata anche alla memoria delle vittime del covid. Accanto a lui un quartetto di grandi voci come quelle del soprano Tamara Wilson, del mezzosoprano Elina Garanca, del tenore Francesco Meli e del basso Ildar Abdrazakov.

Un’inedita collaborazione per il servizio pubblico e il grande teatro milanese, che raramente si ritrovano al fuori delle mura del Piermarini, in uno spazio come quello della cattedrale dell’arcidiocesi di Milano: la chiesa più grande d’Italia. Particolare attenzione sarà dedicata, proprio per l’unicità della “scenografia”, alla ripresa video che, come per la prima diffusa del 7 dicembre, sarà messa a disposizione delle parrocchie del territorio, che potranno trasmetterla su maxischermi.