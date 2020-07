La Juve vince lo scudetto, Georgina Rodriguez fiera di Cristiano Ronaldo: “Il migliore dell’universo”

Le parole della moglie dell’attaccante bianconero alla fine della partita che ha decretato la storica vittoria della squadra

Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata da Maurizio Sarri che, battendo la Sampdoria 2-0, è entrata nella storia del calcio con un’impresa mai capitata a nessuno, non solo in Italia, ma nemmeno nei cinque principali campionati.

Tra i protagonisti di una giornata da ricordare lui, Cristiano Ronaldo, autore di uno dei due gol che ha reso i bianconeri campioni d’Italia con tre giornate d’anticipo, e subito festeggiato sui social dalla moglie Georgina Rodriguez con una dedica piena di amore e orgoglio.

I festeggiamenti per la vittoria della Juventus si sono tenuti a fine partita anche in casa di Cristiano Ronaldo che Georgina Rodriguez ha voluto celebrare con parole piene di fierezza scritte a corredo di una foto ferma sul momento del pigiama party organizzato per l’occasione con i loro figli. “L’unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non so che parole inventare per descrivere la tua dedizione, ciò che tu sei, ciò che ci ispiri superando te stesso… Il migliore dell’universo. Continua così 24 ore al giorno, per 365 giorni, anno dopo anno, ne vale sempre la pena. Non potremmo essere più orgogliosi di te Cristiano. E noi festeggiamo così, con un pigiama party”, il pensiero della modella, ritratta in un momento pieno di felicità per il gran bel traguardo a cui papà Cristiano ha contribuito in modo determinante.

E lui stesso si è detto “felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club”: su Instagram l’attaccante portoghese ha raccontato la gioia con un post scritto per l’occasione, dedicando il titolo “a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo”.

“Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!”.



