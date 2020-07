Gli 80 anni di Bugs Bunny: le curiosità sul personaggio. FOTO

Il 27 luglio del 1940 faceva la sua prima apparizione in televisione il coniglio più famoso del piccolo schermo, nato dalla fantasia dell’animatore, regista e doppiatore statunitense Tex Avery

Bugs Bunny, personaggio della serie animata Looney Tunes, ha fatto la sua prima apparizione il 27 luglio del 1940. Il coniglio più famoso del piccolo schermo, almeno inizialmente, non appariva come lo vediamo oggi, ma era totalmente bianco. La voce originale di Bugs Bunny, così come quella di tutti i personaggi di Looney Tunes, era quella di Mel Blanc, il quale per rendere più credibile l’interpretazione del coniglio sgranocchiava davvero una carota durante il doppiaggio, pur essendo allergico.



Tra i personaggi più celebri con i quali Bugs Bunny si è spesso scontrato nel corso delle sue avventure c’è sicuramente il cacciatore Taddeo. In inglese “Bugs” è un sinonimo di “pazzo”, ma il coniglio di Looney Tunes, almeno all’inizio, ha rischiato di chiamarsi “Happy Rabbit”. In Italia, invece, era conosciuto ai suoi esordi come Rosicchio, Bubi Balzello o Lollo Rompicollo.

La caratterizzazione definitiva di Bugs Bunny avviene in “Caccia al coniglio”, uscito per l’appunto il 27 luglio del 1940 negli Stati Uniti e concepito da Tex Avery. Per la prima volta in quell’episodio pronuncia la frase che lo renderà celebre: “Che succede, amico?”, traduzione dall’inglese di “What’s up, doc?” L’app di messaggistica istantanea “Whatsapp” avrebbe tratto ispirazione proprio dalla celebre frase di Bugs Bunny.

Nel 1996 Bugs Bunny è arrivato anche sul grande schermo accanto alla star Nba Michael Jordan, nel film d’animazione “Space Jam”, con Bill Murray. Con un incasso di oltre 230 milioni dollari, Space Jam è diventato il film sportivo più proficuo di sempre, dopo “Rocky IV” e “The Blind Side” e la pellicola sul basket con il maggior incasso di sempre. Il blockbuster di grande successo Space Jam, uscito nel 1996, nasce in realtà da uno spot della Nike girato tre anni prima. Bugs Bunny divenne molto popolare durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

La Warner Bros, sull’onda della celebrità del suo nuovo personaggio, lo mise di volta in volta in contrapposizione con i grandi nemici del momento degli Stati Uniti: da Adolf Hitler all’Impero giapponese. Bugs Bunny, da quando ha fatto la sua prima apparizione, è sempre stato caratterizzato da una grande passione per i travestimenti, con cui confonde gli altri personaggi. Nel film Space Jam, Bugs Bunny ha finalmente trovato anche l’amore con Lola Bunny. Se Mel Blanc ha dato la voce a Bugs Bunny fino alla sua morte nel 1989, il suo posto è stato preso successivamente da Jeff Bergman fino al 1993, poi Greg Burson fino al 1996, Billy West fino al 2006 e Joe Alaskey fino al 2011. Bugs Bunny ha anche la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.





Tg24.sky.it