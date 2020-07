Christian De Sica e Massimo Boldi insieme in “Un Natale su Marte”. Il post dell’attore: «Primo ciak!»

Christian De Sica annuncia l’inizio delle riprese di “Un Natale su Marte” assieme a Massimo Boldi. A due anni di distanza da “Amici come prima” la premiato coppia Boldi – De Sica lavora alle riprese del prossimo cinepanettone con la regia di Neri Parenti. Christian ha postato uno scatto del ciack del film, seguito dalla didascalia:



“Oggi primo giorno di riprese”, e conquistando i complimenti dei follower, impazienti di vederlo sul grande schermo assieme al ritrovato amico Massimo boldi. Le riprese andranno avanti per sette settimana, fino a settembre. “Un Natale su Marte”, targato Warner Bros e prodotto dalla Indiana Production vede la consolidata regia da Neri Parenti, vede nel cast anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. De Sica e Boldi tornano sul grande schermo appunto a due anni da Amici come prima, ma l’ultimo “distacco” fra i due attori era durato ben tredici anni.





Leggo.it