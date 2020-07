Oggi, su Tv2000, nuovo appuntamento con “L’ora solare”

Anche oggi Tv2000 proporrà una nuova puntata della trasmissione “L’ora solare” con Paola Saluzzi su Tv2000. Ecco gli argomenti di oggi:

Franca Fossati Bellani, pioniera dell’oncologia pediatrica, ha raccontato la sua vita nel libro ‘Curare i bambini è la mia medicina’.

Katherine Wilson, attrice statunitense che per amore si è trasferita in Italia. Il suo primo libro, “La moglie americana” è stato pubblicato in molti Paesi.

Cesare Zucconi, della Comunità di Sant’Egidio, autore del volume Jerzy Popiełuszko. “Il martirio di un sacerdote nella Polonia comunista” racconta la vita del sacerdote assassinato nel 1984 e divenuto beato.