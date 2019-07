Rai3, stasera ci sarà “Musicultura” con Enrico Ruggeri

Approdano, alle 23.30 su Rai3, i protagonisti e le emozioni della 30°edizione di Musicultura, il Festival che ha a cuore la dimensione artistica della canzone popolare. A condurre la serata Enrico Ruggeri, con il suo carico di competenza ed ironia, affiancato per l’occasione da Natasha Stefanenko. Nella cornice dell’Arena Sferisterio di Macerata tanti gli ospiti in programma: PFM, Daniele Silvestri, Angélique Kidjo, Morgan, Sananda Maitreya & The Sugar Plum Pharaohs, The BeatBox e la Roma Philarmonic Orchestra. Con le incursioni musicali dello stesso Ruggeri. In scena anche i quattro super finalisti del concorso, che dal 1990 registra l’evoluzione stilistica e favorisce il ricambio generazionale della canzone di qualità italiana: Francesco Lettieri, Lavinia Mancusi, Gerardo Pozzi e Francesco Sbraccia, arrivati alla finalissima al termine di una selezione partita da 738 proposte iniziali, che ha trovato in Rai Radio 1 una sponda radiofonica e che ha coinvolto il Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura. La serata si chiuderà con la proclamazione del vincitore di questa trentesima edizione. Da segnalare, anche quest’anno, il coinvolgimento di Sos Villaggi dei bambini Italia, che ha raccontato dal palco dello Sferisterio di Macerata le iniziative future.