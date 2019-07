Svolta epocale: ad Amazon parte dei diritti tv del Roland Garros

Addio Eurosport: dopo 27 anni di fedeltà, Amazon ha ottenuto di spacchettare con France Television i diritti del secondo torneo dello Slam (in ordine cronologico) dal 2021 al 2023. Il colosso statunitense a pagamento trasmetterà su Amazon Prime le partite del Lot 2, quelle che si disputeranno sul nuovo campo Simonne-Mathieu, inaugurato quest’anno, e quelle della prossima sessione serale, che nascerà dall’anno prossimo e si terranno anche sul centrale, il Philippe Chatrier. Mentre quelle del Lotto 1 saranno ancora ad appannaggio, in chiaro, ed in esclusiva di France Television. Anche se semifinali e finali saranno diffuse da tutt’e due le reti.

Roland-Garros Broadcasting rights for France awarded to France Televisions and Amazon >> https://t.co/Dovwp4JoRf — Roland-Garros (@rolandgarros) July 25, 2019

Aumento introiti — La bomba era nell’aria: troppo forte era l’offerta di Amazon e troppo serrata la corte a uno dei templi dello sport mondiale, troppo ingenti erano, a paragone, i diritti tv di Wimbledon e Us Open, di circa 70 milioni di euro l’anno, e troppo importante era l’ipotesi di aumentare gli introiti nel triennio in questione. Secondo la Federtennis Francese, aumenteranno almeno del 25% rispetto alla media degli ultimi tre anni. Calcolando che parliamo di 24 milioni di euro l’anno garantiti in quest’edizione dalla televisione nazionale francese al Roland Garros, la cifra è presto fatta, ed arriva ad almeno 90 milioni. Una cifra talmente considerevole da spingere subito la FFT a specificare che verrà impiegata per finanziare, promuovere e sviluppare il tennis nel paese. E che i prezzi di Amazon al consumatore del tennis sono stati parte dell’accordo e saranno moderati. Amazon è già entrata nel tennis con la sua piattaforma tv in streaming in Gran Bretagna, acquisendo i diritti di trasmissione di US Open, Masters 1000, ATP 500 e circuito donne, WTA. Ma il Roland Garros rappresenta il primo accordo diretto di Amazon Prime nel tennis e anche nello sport francese, e fa subito temere che il torneo cambi radicalmente programmazione, convogliando i match migliori di sera per accontentare i giusti desideri di un partner così munifico.